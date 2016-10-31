Керівники державних і комунальних підприємств подаватимуть е-декларації з 1 січня
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Керівники державних підприємств та комунальних установ також мають падавати е-декларацію, але вже в другій хвилі електронного деуларування, тобто з січня 2017 року. Про це повідомив заступник голови Національного агенства з питань запобігання корупції Руслан Радецький, передає кореспондент УНН.
“Суб’єкти публічного права також будуть подавати декларації, але в другому етапі. Це директори державних підприємств, це керівники державних установ, комунальних підприємств. На сьогоднішній день це також нами відпрацьовується, і ми повідомляли тим суб’єктам, що цим суб’єктам треба звернути увагу на це. І на другій хвилі декларування, а вона наступить 1 січня 2017 року, вони також мають подати електронну декларацію”, — сказав він.