Руководители государственных и коммунальных предприятий будут подавать е-декларации с 1 января

"Субъекты публичного права также будут подавать декларации, но на втором этапе. Это директора государственных предприятий, это руководители государственных учреждений, коммунальных предприятий. На сегодняшний день это также нами отрабатывается, и мы сообщали этим субъектам, этим субъектам надо обратить внимание на это. И на второй волне декларирования, а она наступит 1 января 2017 г., они также должны подать электронную декларацию", - сказал он.