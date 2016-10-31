Руководители государственных и коммунальных предприятий будут подавать е-декларации с 1 января
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Руководители государственных предприятий и коммунальных учреждений также должны падавать е-декларации, но уже в ходе второй волны электронного декларирования, то есть с января 2017 года. Об этом сообщил заместитель главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Руслан Радецкий, передает корреспондент УНН.
"Субъекты публичного права также будут подавать декларации, но на втором этапе. Это директора государственных предприятий, это руководители государственных учреждений, коммунальных предприятий. На сегодняшний день это также нами отрабатывается, и мы сообщали этим субъектам, этим субъектам надо обратить внимание на это. И на второй волне декларирования, а она наступит 1 января 2017 г., они также должны подать электронную декларацию", - сказал он.