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"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

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Кенія надсилає війська до Конґо для боротьби з наступом повстанців

Кенія надсилає війська до Конґо для боротьби з наступом повстанців

Київ • УНН

 • 280645 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Президент Кенії Вільям Руто оголосив у середу, що Найробі розгортає війська на сході Демократичної Республіки Конґо для спільної регіональної операції проти наступу повстанців.

Про це повідомляє УНН з посиланням на AFP.

Деталі

Демократична Республіка Конґо намагається стримувати десятки озброєних груп, чиї недавні успіхи на сході країни відродили стару ворожнечу та призвели до сплеску напруженості з сусідньою Руандою.

Лідери блоку Східноафриканського співтовариства у квітні домовилися створити спільні сили, щоб допомогти відновити безпеку в ДРК. Виступаючи на церемонії в Найробі, щоб оголосити про розгортання, сказав президент Кенії Вільям Руто, що війська “виконують місію захисту людства”.

Цитата

“Ми не дозволимо жодним озброєним групам, злочинцям і терористам позбавити нас нашого спільного процвітання. Ми маємо наш братський обов’язок перед ДРК, доки робота не буде виконана”, — вигукував Руто.

Кенія буде командувати силами, до складу яких також увійдуть солдати з Бурунді, Південного Судану та Уганди.

Руандійський контингент буде розгорнуто вздовж кордону після того, як Кіншаса заперечила проти участі Кігалі в будь-яких операціях у ДРК.

Кенійський контингент буде розгорнутий на початковий період у шість місяців і створить свою командну базу в Гомі, повідомили Сили оборони Кенії.

Нагадаємо

Уряд Ефіопії та сили Тиграю провели перші мирні переговори з початку конфлікту. Сторони домовилися про перемирʼя.

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