Кения отправляет войска в Конго для борьбы с наступлением повстанцев
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Президент Кении Уильям Руто объявил в среду, что Найроби разворачивает войска на востоке Демократической Республики Конго для совместной региональной операции против наступления повстанцев.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на AFP.
Детали
Демократическая Республика Конго пытается сдерживать десятки вооруженных групп, чьи недавние успехи на востоке страны возродили старую рознь и привели к всплеску напряженности с соседней Руандой.
Лидеры блока Восточноафриканского сообщества в апреле договорились создать общие силы, чтобы помочь восстановить безопасность в ДРК. Выступая на церемонии в Найроби, чтобы объявить о развертывании, сказал президент Кении Уильям Руто, что войска “выполняют миссию защиты человечества”.
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“Мы не позволим никаким вооруженным группам, преступникам и террористам лишить нас нашего общего процветания. Мы имеем наш братский долг перед ДРК, пока работа не будет выполнена”, — восклицал Руто.
Кения будет командовать силами, в состав которых также войдут солдаты из Бурунди, Южного Судана и Уганды.
Руандийский контингент будет развернут вдоль границы после того, как Киншаса возразила против участия Кигали в любых операциях в ДРК.
Кенийский контингент будет развернут на начальный период в шесть месяцев и создаст свою командную базу в Гоме, сообщили Силы обороны Кении.
Напомним
Правительство Эфиопии и силы Тигра провели первые мирные переговоры с начала конфликта. Стороны договорились о перемирии.