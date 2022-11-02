Кения отправляет войска в Конго для борьбы с наступлением повстанцев

Детали

Демократическая Республика Конго пытается сдерживать десятки вооруженных групп, чьи недавние успехи на востоке страны возродили старую рознь и привели к всплеску напряженности с соседней Руандой.

Лидеры блока Восточноафриканского сообщества в апреле договорились создать общие силы, чтобы помочь восстановить безопасность в ДРК. Выступая на церемонии в Найроби, чтобы объявить о развертывании, сказал президент Кении Уильям Руто, что войска “выполняют миссию защиты человечества”.

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“Мы не позволим никаким вооруженным группам, преступникам и террористам лишить нас нашего общего процветания. Мы имеем наш братский долг перед ДРК, пока работа не будет выполнена”, — восклицал Руто.

Кения будет командовать силами, в состав которых также войдут солдаты из Бурунди, Южного Судана и Уганды.

Руандийский контингент будет развернут вдоль границы после того, как Киншаса возразила против участия Кигали в любых операциях в ДРК.

Кенийский контингент будет развернут на начальный период в шесть месяцев и создаст свою командную базу в Гоме, сообщили Силы обороны Кении.

Напомним

Правительство Эфиопии и силы Тигра провели первые мирные переговоры с начала конфликта. Стороны договорились о перемирии.