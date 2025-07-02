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ЗСУ стримують спроби рф перетнути межу Донецької і Дніпропетровської областей - Генштаб
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Келлог відкинув закиди про "обіцянку" лукашенку щодо ударів по рф

Київ • УНН

 • 1511 перегляди

Спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог спростував заяви лукашенка про нібито обіцянку не завдавати ударів по території рф. Келлог наголосив, що його коментарі стосувались лише повного припинення вогню.

Келлог відкинув закиди про "обіцянку" лукашенку щодо ударів по рф

Спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог спростував повідомлення щодо нібито обіцянки на зустрічі з білоруським правителем олександром лукашенком у мінську сприяти тому, щоб Україна не била по російській території. Центр протидії дезінформації РНБО розцінив заяву лукашенка як підігравання главі кремля володимиру путіну у пропаганді щодо мирного процесу спробу, пише УНН.

Деталі

Коментуючи заголовок росЗМІ про приписану йому обіцянку, Келлог зазначив, що "ця цитата вирвана з контексту".

У моїй розмові з лукашенком ми обговорювали повне та безумовне припинення вогню. Будь-яке обмеження дій Києва було обумовлене відповідними діями москви. Я жодного разу не робив коментарів щодо ведення війни Україною за межами повного припинення вогню

- наголосив Келлог у X.

У Центрі протидії дезінформації РНБО прокоментували заяву лукашенка, що він "ніби передав США позицію путіна: мовляв, росія погодиться на перемир’я, якщо "Захід змусить Україну не завдавати ударів по рф"", вказавши: "Таким чином лукашенко долучається до пропагандистської кампанії кремля, мета якої - перекладення відповідальності за продовження війни на Україну".

Там зауважили, що спецпредставник президента США з питань України генерал Кіт Келлог уже спростував слова лукашенка.

"Така маніпуляція змістом розмови з представником США свідчить, що лукашенко, попри свої намагання виступати у ролі "нейтрального посередника", фактично виконує роль рупора кремля", - наголосили у ЦПД РНБО.

"Насправді відповідальність за продовження війни лежить виключно на росії. Україна послідовна у своєму прагненні миру - Київ неодноразово пропонував повне і всеосяжне припинення вогню, але саме кремль відкидає ці ініціативи, продовжуючи терористичні атаки проти України", - підкреслили у Центрі протидії дезінформації.

Спецпосланець Трампа Келлог приїхав до мінська і зустрівся з лукашенком21.06.25, 14:13 • 4066 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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