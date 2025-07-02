Келлог відкинув закиди про "обіцянку" лукашенку щодо ударів по рф
Київ • УНН
Спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог спростував заяви лукашенка про нібито обіцянку не завдавати ударів по території рф. Келлог наголосив, що його коментарі стосувались лише повного припинення вогню.
Спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог спростував повідомлення щодо нібито обіцянки на зустрічі з білоруським правителем олександром лукашенком у мінську сприяти тому, щоб Україна не била по російській території. Центр протидії дезінформації РНБО розцінив заяву лукашенка як підігравання главі кремля володимиру путіну у пропаганді щодо мирного процесу спробу, пише УНН.
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Коментуючи заголовок росЗМІ про приписану йому обіцянку, Келлог зазначив, що "ця цитата вирвана з контексту".
У моїй розмові з лукашенком ми обговорювали повне та безумовне припинення вогню. Будь-яке обмеження дій Києва було обумовлене відповідними діями москви. Я жодного разу не робив коментарів щодо ведення війни Україною за межами повного припинення вогню
У Центрі протидії дезінформації РНБО прокоментували заяву лукашенка, що він "ніби передав США позицію путіна: мовляв, росія погодиться на перемир’я, якщо "Захід змусить Україну не завдавати ударів по рф"", вказавши: "Таким чином лукашенко долучається до пропагандистської кампанії кремля, мета якої - перекладення відповідальності за продовження війни на Україну".
Там зауважили, що спецпредставник президента США з питань України генерал Кіт Келлог уже спростував слова лукашенка.
"Така маніпуляція змістом розмови з представником США свідчить, що лукашенко, попри свої намагання виступати у ролі "нейтрального посередника", фактично виконує роль рупора кремля", - наголосили у ЦПД РНБО.
"Насправді відповідальність за продовження війни лежить виключно на росії. Україна послідовна у своєму прагненні миру - Київ неодноразово пропонував повне і всеосяжне припинення вогню, але саме кремль відкидає ці ініціативи, продовжуючи терористичні атаки проти України", - підкреслили у Центрі протидії дезінформації.
Спецпосланець Трампа Келлог приїхав до мінська і зустрівся з лукашенком21.06.25, 14:13 • 4066 переглядiв