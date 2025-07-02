Келлог отбросил заявления об "обещании" лукашенко относительно ударов по рф
Киев • УНН
Спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог опроверг заявления лукашенко о якобы обещании не наносить удары по территории рф. Келлог отметил, что его комментарии касались только полного прекращения огня.
Спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог опроверг сообщения о якобы обещании на встрече с белорусским правителем александром лукашенко в минске содействовать тому, чтобы Украина не била по российской территории. Центр противодействия дезинформации СНБО расценил заявление лукашенко как подыгрывание главе кремля владимиру путину в пропаганде по мирному процессу, пишет УНН.
Детали
Комментируя заголовок росСМИ о приписанном ему обещании, Келлог отметил, что "эта цитата вырвана из контекста".
В моем разговоре с лукашенко мы обсуждали полное и безусловное прекращение огня. Любое ограничение действий Киева было обусловлено соответствующими действиями москвы. Я ни разу не делал комментариев относительно ведения войны Украиной за пределами полного прекращения огня
В Центре противодействия дезинформации СНБО прокомментировали заявление лукашенко, что он "якобы передал США позицию путина: мол, россия согласится на перемирие, если "Запад заставит Украину не наносить ударов по рф"", указав: "Таким образом лукашенко присоединяется к пропагандистской кампании кремля, цель которой - перекладывание ответственности за продолжение войны на Украину".
Там отметили, что спецпредставитель президента США по вопросам Украины генерал Кит Келлог уже опроверг слова лукашенко.
"Такая манипуляция содержанием разговора с представителем США свидетельствует, что лукашенко, несмотря на свои попытки выступать в роли "нейтрального посредника", фактически исполняет роль рупора кремля", - подчеркнули в ЦПД СНБО.
"На самом деле ответственность за продолжение войны лежит исключительно на россии. Украина последовательна в своем стремлении к миру - Киев неоднократно предлагал полное и всеобъемлющее прекращение огня, но именно кремль отвергает эти инициативы, продолжая террористические атаки против Украины", - подчеркнули в Центре противодействия дезинформации.
Спецпосланец Трампа Келлог приехал в минск и встретился с лукашенко21.06.25, 14:13 • 4063 просмотра