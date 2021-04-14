КДБ Білорусі підтвердив затримання опозиціонера Костусєва та політолога Федути
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. У Білорусі затримали опозиційної партії БНФ (Білоруський народний фронт) Григорія Костусєва та політолога та критика режиму Лукашенка Олександра Федуту. Таку інформацію підтвердив КДБ Білорусі, пише УНН з посиланням на видання “БЕЛТА”.
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Комітет державної безпеки в рамках розслідування порушеної кримінальної справи в порядку статті 108 КПК Республіки Білорусь у підозрі у скоєнні злочину затримав Григорія Костусєв і Олександра Федуту.
Після проведення невідкладних слідчих дій і оперативно-розшукових заходів буде надана повна інформація щодо ситуації.
Нагадаємо, що день тому повідомили про зникнення Олександра Федути у Москві.
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Голова Партії БНФ Григорій Костусєв затриманий у кримінальній справі та перебуває в КДБ.
Ситуація в Білорусі
Акції протесту проходять в Білорусі з 9 серпня минулого року, коли відбулися президентські вибори. На них, за даними ЦВК, із значною перевагою переміг чинний президент Олександр Лукашенко.
Друге місце зайняла представник опозиції Світлана Тіхановська, яка не визнала результати. Наймасовіші протести пройшли після оголошення підсумків голосування, в перші дні вони виливалися в зіткнення з силовиками. На даний момент тривають нечисленні локальні протести, однак опозиція закликає відновити навесні масштабні мітинги.