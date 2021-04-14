КГБ Беларуси подтвердил задержание оппозиционера Костусева и политолога Федуты
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. В Беларуси задержали оппозиционной партии БНФ (Белорусский народный фронт) Григория Костусева и политолога и критика режима Лукашенка Александра Федуту. Такую информацию подтвердил КГБ Беларуси, пишет УНН со ссылкой на издание “БЕЛТА”.
Детали
Комитет государственной безопасности в рамках расследования возбужденного уголовного дела в порядке статьи 108 УПК Республики Беларусь по подозрению в совершении преступления задержал Григория Костусев и Александра Федуты.
После проведения неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий будет предоставлена полная информация о ситуации.
Напомним, что день назад сообщили об исчезновении Александра Федуты в Москве.
Дополнительно
Председатель Партии БНФ Григорий Костусев задержан по уголовному делу и находится в КГБ.
Ситуация в Беларуси
Акции протеста проходят в Беларуси с 9 августа прошлого года, когда состоялись президентские выборы. На них, по данным ЦИК, со значительным перевесом победил действующий президент Александр Лукашенко.
Второе место заняла представитель оппозиции Светлана Тихановська, которая не признала результаты. Массовые протесты прошли после объявления итогов голосования, в первые дни они выливались в столкновения с силовиками. На данный момент продолжаются немногочисленные локальные протесты, однако оппозиция призывает восстановить весной масштабные митинги.