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У Білорусі затримали лідера опозиційної партії

У Білорусі затримали лідера опозиційної партії

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 квітня. УНН. У Білорусі затримали лідера опозиційної Партії БНФ (Білоруський народний фронт) Григорія Костусєва. Про це йдеться на Facebook-сторінці партії, пише УНН.

Деталі

Голова Партії БНФ Григорій Костусєв затриманий у кримінальній справі та перебуває в КДБ. Про це виданню "Наша Нива" повідомили його родичі.

Костусєва затримали ввечері 12 квітня у Шклові, після чого його доставили до Мінська. Родичі дізнались про це після дзвінка працівника КДБ.

Нагадаємо

Під час акцій протесту, що проходили 27 березня у Мінську, в місті затримали понад 70 осіб. 

Ситуація в Білорусі

Акції протесту проходять в Білорусі з 9 серпня минулого року, коли відбулися президентські вибори. На них, за даними ЦВК, із значною перевагою переміг чинний президент Олександр Лукашенко.

Друге місце зайняла представник опозиції Світлана Тіхановська, яка не визнала результати. Наймасовіші протести пройшли після оголошення підсумків голосування, в перші дні вони виливалися в зіткнення з силовиками. На даний момент тривають нечисленні локальні протести, однак опозиція закликає відновити навесні масштабні мітинги.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Білорусі затримали лідера опозиційної партії соціал-демократів

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