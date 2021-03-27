Протести в Білорусі: у Мінську затримали вже понад 70 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Під час акцій протесту, що проходять сьогодні у Мінську, в місті затримали понад 70 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на списки правозахисного центру "Весна".
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Так, в списку затриманих в Мінську за станом на 18:00 було 87 осіб, 74 - затримано в Мінську. Правозахисники повідомили зокрема, що в Новогрудці затримали людей, які прийшли на екскурсію в краєзнавчий музей. Також в списку багато журналістів.
За даними TUT.BY, серед затриманих біля площі Бангалор - мінімум п'ять журналістів, це редактори порталу Галина Уласик і Анна Калтигіна, головний редактор "Наша Нiва" Єгор Мартинович, фотограф видання Надія Бужан і кореспондент Катерина Карпіцька.
Крім того, телеграм-канал "Білі халати" повідомив, що серед затриманих - лікар з Республіканського науково-практичного центру неврології та нейрохірургії Марина Савченко і ще мінімум три медика.
За даними ЗМІ, МВС Білорусі повідомило, що 27 березня понад 100 осіб доставлено до відділень за адміністративні порушення, в тому числі пікетування.
Раніше БелТА повідомляла, що УСК по місту Мінську порушило кримінальну справу "за фактом розміщення закликів в Telegram-каналах до участі в несанкціонованих масових заходах 27 березня".
"Кримінальне провадження відкрито на підставі статті Кримінального кодексу про організацію групових дій, що грубо порушують громадський порядок.
Слідчий комітет попереджає, що особи які піддадуться зазначеним закликам і візьмуть участь в несанкціонованих масових заходах, будуть притягуватися до кримінальної відповідальності", - пише видання.
Акції в Мінську 27 березня
У білоруській столиці сьогодні проходить "перший протест білоруської весни". Точкою остаточного збору була оголошена площа Бангалор, початок - о 14 годині, повідомив Telegram-канал "Білорусь головного мозку".
Ситуація в Білорусі
Акції протесту проходять в Білорусі з 9 серпня минулого року, коли відбулися президентські вибори. На них, за даними ЦВК, із значною перевагою переміг чинний президент Олександр Лукашенко.
Друге місце зайняла представник опозиції Світлана Тіхановська, яка не визнала результати. Наймасовіші протести пройшли після оголошення підсумків голосування, в перші дні вони виливалися в зіткнення з силовиками. На даний момент тривають нечисленні локальні протести, однак опозиція закликає відновити навесні масштабні мітинги.