В Беларуси задержали лидера оппозиционной партии
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. В Беларуси задержали лидера оппозиционной Партии БНФ (Белорусский народный фронт) Григория Костусева. Об этом говорится на Facebook-странице партии, пишет УНН.
Детали
Председатель Партии БНФ Григорий Костусев задержан по уголовному делу и находится в КГБ. Об этом изданию "Наша Нива" сообщили его родственники.
Костусева задержали вечером 12 апреля во Шклове, после чего его доставили в Минск. Родственники узнали об этом после звонка работника КГБ.
Напомним
Во время акций протеста, проходивших 27 марта во Минске, в городе задержали более 70 человек.
Ситуация в Беларуси
Акции протеста проходят в Беларуси с 9 августа прошлого года, когда состоялись президентские выборы. На них, по данным ЦИК, со значительным перевесом победил действующий президент Александр Лукашенко.
Второе место заняла представитель оппозиции Светлана Тихановська, которая не признала результаты. Массовые протесты прошли после объявления итогов голосования, в первые дни они выливались в столкновения с силовиками. На данный момент продолжаются немногочисленные локальные протесты, однако оппозиция призывает восстановить весной масштабные митинги.
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