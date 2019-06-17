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Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки
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Казахстан і ООН співпрацюватимуть в сфері космічної діяльності

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 червня. УНН. Міністерство цифрового розвитку, оборонної й аерокосмічної промисловості Республіки Казахстан і ООН співпрацюватимуть в сфері космічної діяльності. Про це повідомляє Zakon.kz з посиланням на сайт МЦРОАП Республіки Казахстан, передає УНН.

Казахстан і ООН співпрацюватимуть в сфері космічної діяльності

Меморандум був підписаний на полях 62-ій сесії Комітету ООН з використання космічного простору в мирних цілях (COPUOS), яка в ці дні проходить у Відні. Казахстанську делегацію на сесії очолював віце-міністр цифрового розвитку, оборонної й аерокосмічної промисловості Республіки Казахстан Марат Нургужін. Він зустрівся з директором Управління ООН з питань космічного простору Сімонетто ді Піппо. 

Документ, який підписали високопосадовці, має на увазі подальшу співпрацю в галузях застосування космічної інформації для боротьби зі стихійними лихами. Для досягнення цілей сталого розвитку вирішено посилювати сприяння впровадженню інновацій в космічному секторі, підвищувати кваліфікацію вчених, студентів та інших фахівців, а також сприяти їх участі в спільних науково-дослідних заходах і проектах.

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Як повідомляв УНН, США пообіцяли протистояти РФ та Китаю у питанні мілітаризації космосу.

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