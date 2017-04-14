Росія продовжить експлуатувати "Байконур" - В.Путін
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Президент Росії Володимир Путін заявив про рішення продовжити співпрацю з Казахстаном у питанні використання космодрому “Байконур” на тривалу перспективу, повідомляє УНН із посиланням на РІА “Новости”.
“Ми прийняли рішення за вашою пропозицією про продовження розширення нашої співпраці в космосі з використанням "Байконура”, — сказав В.Путін, виступаючи на засіданні вищої Євразійської економічної ради.
“Ми всі наші плани скорегуємо в найближчий час, маючи на увазі використання космодрому "Восточний", з тим, щоб активно разом з вами працювати за наявними у нас проектами, які ви сформулювали, з використанням не тільки "Байконура" на тривалу перспективу, а й з реалізації планів щодо спільних пусків, з розробки нових видів ракетної космічної техніки”, - додав президент РФ.
Нагадаємо, Росія взяла в Казахстану в оренду до 2050 року місто Байконур і однойменний космодром — перший (побудований у 1955 році) і найбільший в світі.
У 2007 році В.Путін підписав указ про будівництво в Амурській області РФ космодрому “Восточний”. Будівельні роботи супроводжувалося корупційними скандалами і протестами робітників через затримки зарплати.
28 квітня 2016 року з нового космодрому з другої спроби був проведений запуск ракети-носія “Союз-2.1а” .
У листопаді 2014 року влада Казахстану повідомляла, що Росія зовсім не виділяє коштів на розвиток космічного комплексу.