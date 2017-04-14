Россия продолжит эксплуатировать "Байконур" – В.Путин

“Мы приняли решение по вашему предложению о продолжении расширения нашего сотрудничества в космосе с использованием "Байконура”, — сказал В.Путин, выступая на заседании высшего Евразийского экономического совета.

“Мы все наши планы скорректируем в самое ближайшее время, имея в виду использование космодрома "Восточный", с тем, чтобы активно вместе с вами работать по имеющимся у нас проектам, которые вы сформулировали, с использованием не только "Байконура" на длительную перспективу, но и по реализации планов по совместным пускам, по разработке новых видов ракетной космической техники”, — добавил президент РФ.

Напомним, Россия взяла у Казахстана в аренду до 2050 года город Байконур и одноименный космодром — первый (построен в 1955 году) и самый большой в мире.

В 2007 году В.Путин подписал указ о строительстве в Амурской области РФ космодрома “Восточный”. Строительные работы сопровождалось коррупционными скандалами и протестами рабочих из-за задержек зарплаты.

28 апреля 2016 года с нового космодрома со второй попытки был произведен запуск ракеты-носителя “Союз-2.1а”.

В ноябре 2014 года власти Казахстана сообщали, что Россия совсем не выделяет средств на развитие космического комплекса.