Казахстан и ООН будут сотрудничать в сфере космической деятельности
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июня. УНН. Министерство цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и ООН будут сотрудничать в сфере космической деятельности. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт МЦРОАП Республики Казахстан, передает УНН.
Меморандум был подписан на полях 62-ой сессии Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях (COPUOS), которая в эти дни проходит в Вене. Казахстанскую делегацию на сессии возглавлял вице-министр цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Марат Нургужин. Он встретился с директором Управления ООН по вопросам космического пространства Симонетто ди Пиппо.
Документ, который подписали чиновники, подразумевает дальнейшее сотрудничество в областях использования космической информации для борьбы со стихийными бедствиями. Для достижения целей устойчивого развития решено усиливать содействие внедрению инноваций в космическом секторе, повышать квалификацию ученых, студентов и других специалистов, а также способствовать их участию в совместных научно-исследовательских мероприятиях и проектах.
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Как сообщал УНН, США пообещали противостоять РФ и Китая в вопросе милитаризации космоса.