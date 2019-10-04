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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
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Катастрофа Ан-12: стали відомі імена постраждалих

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Стали відомі імена постраждалих, які були госпіталізовані сьогодні внаслідок падіння літака Ан-12 у Львові. Інформація з’явилася на сторінці у Facebook міського голови Львова Андрія Садового, передає УНН.

Катастрофа Ан-12: стали відомі імена постраждалих

“Щодо постраждалих, які зараз у лікарні. Андрія Корякіна та Олега Шахова перевели у травматологічне відділення, стан середньої важкості. Андрій Амелькін знаходиться у реанімації, стан важкий. Наші лікарі роблять все можливе, щоб з ними все було гаразд”, — йдеться у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Катастрофа Ан-12: з'явились нові подробиці про стан постраждалих

Також міський голова висловив співчуття усім, хто втратив рідних та близьких у авіакатастрофі.

Нагадаємо, аварія сталася під час виконання літаком авіакомпанії “Україна Аероальянс” чартерного вантажного рейсу по маршруту Віго (Іспанія) — Львів. За даними з бази профільного ресурсу Flightradar24, літаку 51 рік.

Раніше УНН повідомляв, що при аварійній посадці транспортного літака Ан-12 під Львовом загинули п’ятеро людей.

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