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Катастрофа Ан-12: стали известны имена пострадавших

Киев • УНН

 • 18821 просмотра

КИЕВ. 4 октября. УНН. Стали известны имена пострадавших, которые были госпитализированы сегодня в результате падения самолета Ан-12 во Львове. Информация появилась на странице в Facebook городского головы Львова Андрея Садового, передает УНН.

Катастрофа Ан-12: стали известны имена пострадавших

"О пострадавших, которые сейчас в больнице. Андрея Корякина и Олега Шахова перевели в травматологическое отделение, состояние средней тяжести. Андрей Амелькин находится в реанимации, состояние тяжелое. Наши врачи делают все возможное, чтобы с ними все было в порядке", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Катастрофа Ан-12: появились новые подробности о состоянии пострадавших

Также городской голова выразил соболезнования всем, кто потерял родных и близких в авиакатастрофе.

Напомним, авария произошла во время выполнения самолетом авиакомпании "Украина Аэроальянс" чартерного грузового рейса по маршруту Виго (Испания) - Львов. По данным из базы профильного ресурса Flightradar24, самолету 51 год.

Ранее сообщал УНН, что при аварийной посадке транспортного самолета Ан-12 под Львовом погибли пять человек.

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