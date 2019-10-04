Катастрофа Ан-12: стали известны имена пострадавших
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. Стали известны имена пострадавших, которые были госпитализированы сегодня в результате падения самолета Ан-12 во Львове. Информация появилась на странице в Facebook городского головы Львова Андрея Садового, передает УНН.
"О пострадавших, которые сейчас в больнице. Андрея Корякина и Олега Шахова перевели в травматологическое отделение, состояние средней тяжести. Андрей Амелькин находится в реанимации, состояние тяжелое. Наши врачи делают все возможное, чтобы с ними все было в порядке", - говорится в сообщении.
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Также городской голова выразил соболезнования всем, кто потерял родных и близких в авиакатастрофе.
Напомним, авария произошла во время выполнения самолетом авиакомпании "Украина Аэроальянс" чартерного грузового рейса по маршруту Виго (Испания) - Львов. По данным из базы профильного ресурса Flightradar24, самолету 51 год.
Ранее сообщал УНН, что при аварийной посадке транспортного самолета Ан-12 под Львовом погибли пять человек.