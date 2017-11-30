Карту із "ЛНР" і "ДНР" показали у Львові, губернатор звернувся до СБУ

У прес-службі ОДА відзначили, що Синютка подав заяву до СБУ через інцидент який трапився сьогодні на Львівському безпековому форумі. Підставою для цього звернення стало позначення на карті України, тимчасово окупованої території України як “народні республіки Донецька та Луганська”. Мапа була розміщена на екранах безпосередньо під час Форуму.

“Коли ми укріпили свою армію і зробили її боєздатною, ворог робитиме руками своїх шпигунів та агентів все, щоб вкладати в голову людям, аби вони змирилися з окупацією української землі. Такого ніколи не буде, і такого на Львівщині ніхто не дозволить. Служба безпеки України повинна дати дуже чітку оцінку, бо на мою думку, це посягання на суверенітет і територіальну цілісність нашої держави”, — зазначив Синютка.

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Відтак, очільник області наполягає на проведенні перевірки і притягненні до відповідальності причетних осіб.

Нагадаємо, очільницю відділу культури Броварської міськради Інна Савченко звільнили з посади після інциденту з розміщенням на сцені перед будівлею міськради карти України без Криму та окупованих районів Луганської і Донецької областей.