Карту с "ЛНР" и "ДНР" показали во Львове, губернатор обратился в СБУ

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11:17 • 55279 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 34176 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 45922 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 56683 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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06:00 • 110192 просмотра

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Киев  •  УНН

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ЛЬВОВ-КИЕВ. 30 ноября. УНН. Председатель Львовской областной государственной администрации Олег Синютка выразил публичное возмущение относительно обозначения на карте Украины непризнанных народных республик, а также подал заявление в СБУ, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Львовской ОГА.

В пресс-службе ОГА отметили, что Синютка подал заявление в СБУ из-за инцидента произошедшего сегодня на Львовском форуме безопасности. Основанием для этого обращения стало обозначение на карте Украины временно оккупированной территории Украины как "народные республики Донецка и Луганска". Карта была размещена на экранах непосредственно во время Форума.

"Когда мы укрепили свою армию и сделали ее боеспособной, враг будет делать руками своих шпионов и агентов все, чтобы вкладывать в голову людям, чтобы они смирились с оккупацией украинской земли. Такого никогда не будет, и такого во Львовской области никто не позволит. Служба безопасности Украины должна дать очень четкую оценку, потому что по моему мнению, это посягательство на суверенитет и территориальную целостность нашего государства", - отметил Синютка.

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Следовательно, глава области настаивает на проведении проверки и привлечении к ответственности причастных лиц.

Напомним, руководительницу отдела культуры Броварского горсовета Инну Савченко уволили с должности после инцидента с размещением на сцене перед зданием горсовета карты Украины без Крыма и оккупированных районов Луганской и Донецкой областей.

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