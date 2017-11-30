Карту с "ЛНР" и "ДНР" показали во Львове, губернатор обратился в СБУ

В пресс-службе ОГА отметили, что Синютка подал заявление в СБУ из-за инцидента произошедшего сегодня на Львовском форуме безопасности. Основанием для этого обращения стало обозначение на карте Украины временно оккупированной территории Украины как "народные республики Донецка и Луганска". Карта была размещена на экранах непосредственно во время Форума.

"Когда мы укрепили свою армию и сделали ее боеспособной, враг будет делать руками своих шпионов и агентов все, чтобы вкладывать в голову людям, чтобы они смирились с оккупацией украинской земли. Такого никогда не будет, и такого во Львовской области никто не позволит. Служба безопасности Украины должна дать очень четкую оценку, потому что по моему мнению, это посягательство на суверенитет и территориальную целостность нашего государства", - отметил Синютка.

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Следовательно, глава области настаивает на проведении проверки и привлечении к ответственности причастных лиц.

Напомним, руководительницу отдела культуры Броварского горсовета Инну Савченко уволили с должности после инцидента с размещением на сцене перед зданием горсовета карты Украины без Крыма и оккупированных районов Луганской и Донецкой областей.