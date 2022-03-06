Карти РФ прийматимуть тільки сім країн
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Після призупинки роботи Visa і MasterCard в Росії, карти місцевої системи "Мир" прийматимуть лише у 7 країнах. Про це повідомляє УНН з посиланням на Банк Росії.
Деталі
Центробанк РФ нагадав росіянам, що всі картки VISA та MasterCard, випущені російськими банками, продовжать працювати лише на території Росії. При цьому транскордонні операції з карт VISA і MasterCard будуть недоступні. Це стосується як оплати покупок в іноземних Інтернет-магазинах, так і використання цих карт за кордоном.
У разі виїзду за кордон росіянам рекомендують брати з собою готівкову валюту та картку "Мир" для тих країн, де вона приймається: Туреччина, В'єтнам, Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, а також самопроголошені "Південна Осетія" та "Абхазія" (території Грузії — Ред.).
Також громадянам РФ для зняття готівки за кордоном пропонують оформити кобейджингову картку "Мир"-UnionPay.
Довідка
UnionPay – національна платіжна система Китаю. Карти цієї системи приймають у 162 країнах світу.