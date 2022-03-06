Карты РФ будут принимать только семь стран
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. После приостановки работы Visa и MasterCard в России, карты местной системы "Мир" будут принимать только в 7 странах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Банк России.
Детали
Центробанк РФ напомнил россиянам, что все карты VISA и MasterCard, выпущенные российскими банками, продолжат работать только на территории России. При этом трансграничные операции с карт VISA и MasterCard будут недоступны. Это касается как оплаты покупок в иностранных интернет-магазинах, так и использования этих карт за рубежом.
В случае выезда за границу россиянам рекомендуют брать с собой наличную валюту и карту "Мир" для тех стран, где она принимается: Турция, Вьетнам, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, а также самопровозглашенные "Южная Осетия" и "Абхазия" (территории Грузии — Ред.).
Также гражданам РФ для снятия наличных за рубежом предлагают оформить кобейджинговую карточку "Мир"-UnionPay.
Справка
UnionPay - национальная платежная система Китая. Карты этой системы принимают в 162 странах мира.