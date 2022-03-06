Карты РФ будут принимать только семь стран

Детали

Центробанк РФ напомнил россиянам, что все карты VISA и MasterCard, выпущенные российскими банками, продолжат работать только на территории России. При этом трансграничные операции с карт VISA и MasterCard будут недоступны. Это касается как оплаты покупок в иностранных интернет-магазинах, так и использования этих карт за рубежом.

В случае выезда за границу россиянам рекомендуют брать с собой наличную валюту и карту "Мир" для тех стран, где она принимается: Турция, Вьетнам, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, а также самопровозглашенные "Южная Осетия" и "Абхазия" (территории Грузии — Ред.).

Также гражданам РФ для снятия наличных за рубежом предлагают оформить кобейджинговую карточку "Мир"-UnionPay.

Справка

UnionPay - национальная платежная система Китая. Карты этой системы принимают в 162 странах мира.