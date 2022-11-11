Канцлер Шольц побіцяв надати Україні більше ППО

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В інтерв'ю газеті RND він додав, що Європі слід підготуватися до прийому більшої кількості біженців із України.

«росія бомбить енергетичну інфраструктуру України. росія хоче зробити так, щоб люди в Україні не змогли пережити зимових холодів», - сказав він в інтерв'ю.

«В даний час ми обговорюємо з багатьма німецькими компаніями, що вони можуть зробити, щоб протистояти цій руйнації».

Він додав, що системи ППО, надіслані Німеччиною на Україну, досі відігравали ключову роль у мінімізації руйнувань, але Німеччина працюватиме з партнерами, щоб відправити більше.

Шольц сказав, що він переконаний у тому, що, незважаючи на шквал дипломатії, за допомогою якої західні лідери намагалися запобігти війні напередодні вторгнення, президент путін вже давно слідує своєму курсу.

«Я переконаний, що путін вирішив розпочати цю війну два роки тому, – сказав він. - Ми бачили нарощування військ… Ми сподівалися, що це були просто загрозливі жести, але це не так: війна давно планувалася».

Додамо

Раніше Шольц у телефонній розмові із президентом України Володимиром Зеленським домовився, що Берлін продовжить відправляти системи ППО.