Узгодили позиції напередодні саміту G20: Зеленський поговорив із Шольцем

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"Поспілкувався з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Обговорили ситуацію на полі бою, зокрема нові російські удари по цивільних. Підтримали продовження зернової ініціативи та узгодили позиції напередодні саміту G20", - написав Зеленський у Telegram.

Президент України також подякував за вагомий внесок Німеччини в оборону нашого неба та кордонів.

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Доповнення

Раніше повідомлялося, що Німеччина оголосила про постачання Україні першої із чотирьох систем протиповітряної оборони IRIS-T SLM.