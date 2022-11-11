Узгодили позиції напередодні саміту G20: Зеленський поговорив із Шольцем
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський поговорив з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Як повідомив Глава держави, під час розмови лідери узгодили позиції напередодні саміту G20, передає УНН.
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"Поспілкувався з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Обговорили ситуацію на полі бою, зокрема нові російські удари по цивільних. Підтримали продовження зернової ініціативи та узгодили позиції напередодні саміту G20", - написав Зеленський у Telegram.
Президент України також подякував за вагомий внесок Німеччини в оборону нашого неба та кордонів.
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Доповнення
Раніше повідомлялося, що Німеччина оголосила про постачання Україні першої із чотирьох систем протиповітряної оборони IRIS-T SLM.