Німеччина передала Україні ракети до IRIS-T SLM та бронемашини Dingo
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Німеччина у рамках нового пакету військової допомоги Україні передала додаткову партію ракет до системи протиповітряної оборони IRIS-T SLM. Зокрема, до нього увійшли бронемашини Dingo. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт німецького уряду.
Деталі
Так, повідомляється, що до нових постачань, зокрема, увійшли:
• 30 колісних бронемашин Dingo з посиленим протимінним захистом
• Ракети для системи SLM Iris-T
• 18 датчиків та глушників проти дронів (з них 14 раніше поставлені)
• 18 розвідувальних дронів
• 5 тягачів-транспортерів танків армії США М1070 Oshkosh
• 3 навантажувачі (2 з них поставлені раніше)
Також уряд опублікував й список того, що готується до передачі Україні, зокрема:
· Ракета для системи SLM Iris-T
· 42 танкових трали для розмінування
· 4 мобільних й захищених систем розмінування
· 3 мобільних, дистанційно керованих та захищених пристроїв розмінування
· 5 мобільних розвідувальних комплексів (на транспортних засобах)
Доповнення
Раніше повідомлялося, що Німеччина оголосила про постачання Україні першої із чотирьох систем протиповітряної оборони IRIS-T SLM.