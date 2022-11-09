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Німеччина передала Україні ракети до IRIS-T SLM та бронемашини Dingo

Німеччина передала Україні ракети до IRIS-T SLM та бронемашини Dingo

Київ • УНН

 • 469203 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. Німеччина у рамках нового пакету військової допомоги Україні передала додаткову партію ракет до системи протиповітряної оборони IRIS-T SLM. Зокрема, до нього увійшли бронемашини Dingo. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт німецького уряду.

Деталі

Так, повідомляється, що до нових постачань, зокрема, увійшли:

• 30 колісних бронемашин Dingo з посиленим протимінним захистом

• Ракети для системи SLM Iris-T

• 18 датчиків та глушників проти дронів (з них 14 раніше поставлені)

• 18 розвідувальних дронів

• 5 тягачів-транспортерів танків армії США М1070 Oshkosh

• 3 навантажувачі (2 з них поставлені раніше)

Також уряд опублікував й список того, що готується до передачі Україні, зокрема:

· Ракета для системи SLM Iris-T

· 42 танкових трали для розмінування

· 4 мобільних й захищених систем розмінування

· 3 мобільних, дистанційно керованих та захищених пристроїв розмінування

· 5 мобільних розвідувальних комплексів (на транспортних засобах)

Доповнення

Раніше повідомлялося, що Німеччина оголосила про постачання Україні першої із чотирьох систем протиповітряної оборони IRIS-T SLM.

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