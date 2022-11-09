Германия передала Украине ракеты IRIS-T SLM и бронемашины Dingo
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Германия в рамках нового пакета военной помощи Украине передала дополнительную партию ракет в систему противовоздушной обороны IRIS-T SLM. В частности, в него вошли бронемашины Dingo. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт немецкого правительства.
Детали
Так, сообщается, что в новые поставки, в частности, вошли:
• 30 колесных бронемашин Dingo с усиленной противоминной защитой
• Ракеты для системы SLM Iris-T
• 18 датчиков и глушителей против дронов (из них 14 ранее поставлены)
• 18 разведывательных дронов
• 5 тягачей-транспортеров танков армии США М1070 Oshkosh
• 3 погрузчика (2 из них поставлены ранее)
Также правительство опубликовало и список готовящегося к передаче Украине, в частности:
· Ракета для системы SLM Iris-T
· 42 танковых трала для разминирования
· 4 мобильных и защищенных систем разминирования
· 3 мобильных, дистанционно управляемых и защищенных устройств разминирования
· 5 мобильных разведывательных комплексов (на транспортных средствах)
Дополнение
Ранее сообщалось, что Германия объявила о поставках Украине первой из четырех систем противовоздушной обороны IRIS-T SLM.