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Германия передала Украине ракеты IRIS-T SLM и бронемашины Dingo

Германия передала Украине ракеты IRIS-T SLM и бронемашины Dingo

Киев • УНН

 • 469202 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Германия в рамках нового пакета военной помощи Украине передала дополнительную партию ракет в систему противовоздушной обороны IRIS-T SLM. В частности, в него вошли бронемашины Dingo. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт немецкого правительства.

Детали

Так, сообщается, что в новые поставки, в частности, вошли:

• 30 колесных бронемашин Dingo с усиленной противоминной защитой

• Ракеты для системы SLM Iris-T

• 18 датчиков и глушителей против дронов (из них 14 ранее поставлены)

• 18 разведывательных дронов

• 5 тягачей-транспортеров танков армии США М1070 Oshkosh

• 3 погрузчика (2 из них поставлены ранее)

Также правительство опубликовало и список готовящегося к передаче Украине, в частности:

· Ракета для системы SLM Iris-T

· 42 танковых трала для разминирования

· 4 мобильных и защищенных систем разминирования

· 3 мобильных, дистанционно управляемых и защищенных устройств разминирования

· 5 мобильных разведывательных комплексов (на транспортных средствах)

Дополнение

Ранее сообщалось, что Германия объявила о поставках Украине первой из четырех систем противовоздушной обороны IRIS-T SLM.

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