Германия передала Украине ракеты IRIS-T SLM и бронемашины Dingo

Детали

Так, сообщается, что в новые поставки, в частности, вошли:

• 30 колесных бронемашин Dingo с усиленной противоминной защитой

• Ракеты для системы SLM Iris-T

• 18 датчиков и глушителей против дронов (из них 14 ранее поставлены)

• 18 разведывательных дронов

• 5 тягачей-транспортеров танков армии США М1070 Oshkosh

• 3 погрузчика (2 из них поставлены ранее)

Также правительство опубликовало и список готовящегося к передаче Украине, в частности:

· Ракета для системы SLM Iris-T

· 42 танковых трала для разминирования

· 4 мобильных и защищенных систем разминирования

· 3 мобильных, дистанционно управляемых и защищенных устройств разминирования

· 5 мобильных разведывательных комплексов (на транспортных средствах)

Дополнение

Ранее сообщалось, что Германия объявила о поставках Украине первой из четырех систем противовоздушной обороны IRIS-T SLM.