Согласовали позиции накануне саммита G20: Зеленский побеседовал с Шольцем

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"Пообщался с канцлером Германии Олафом Шольцом. Обсудили ситуацию на поле боя, в том числе новые российские удары по гражданским. Поддержали продолжение зерновой инициативы и согласовали позиции в преддверии саммита G20", - написал Зеленский в Telegram.

Президент Украины также поблагодарил за весомый вклад Германии в оборону нашего неба и границ.

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Дополнение

Ранее сообщалось, что Германия объявила о поставках Украине первой из четырех систем противовоздушной обороны IRIS-T SLM.