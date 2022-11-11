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Согласовали позиции накануне саммита G20: Зеленский побеседовал с Шольцем

Согласовали позиции накануне саммита G20: Зеленский побеседовал с Шольцем

Киев • УНН

 • 225045 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский побеседовал с канцлером Германии Олафом Шольцом. Как сообщил Глава государства, во время разговора лидеры согласовали позиции в преддверии саммита G20, передает УНН.

Цитата

"Пообщался с канцлером Германии Олафом Шольцом. Обсудили ситуацию на поле боя, в том числе новые российские удары по гражданским. Поддержали продолжение зерновой инициативы и согласовали позиции в преддверии саммита G20", - написал Зеленский в Telegram.

Президент Украины также поблагодарил за весомый вклад Германии в оборону нашего неба и границ.

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Дополнение

Ранее сообщалось, что Германия объявила о поставках Украине первой из четырех систем противовоздушной обороны IRIS-T SLM.

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