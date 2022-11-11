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Канцлер Шольц пообещал предоставить Украине больше ПВО

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 ноября. УНН. Канцлер Олаф Шольц заявил, что приоритет Германии в помощи Украине должен состоять в том, чтобы помочь защитить ее от налетов российской авиации на города и помочь восстановить инфраструктуру, пишет УНН.

Детали

В интервью газете RND в пятницу он добавил, что Европе следует подготовиться к приему большего количества беженцев из Украины.

«россия бомбит энергетическую инфраструктуру Украины. россия хочет сделать так, чтобы люди в Украине не смогли пережить зимних холодов», - сказал он в интервью.

«В настоящее время мы обсуждаем со многими немецкими компаниями, что они могут сделать, чтобы противостоять этому разрушению».

Он добавил, что системы ПВО, отправленные Германией в Украину, до сих пор играли ключевую роль в минимизации разрушений, но Германия будет работать с партнерами, чтобы отправить больше.

Шольц сказал, что он убежден в том, что, несмотря на шквал дипломатии, с помощью которой западные лидеры пытались предотвратить войну накануне вторжения, президент путин уже давно следует своему курсу.

«Я убежден, что путин решил начать эту войну два года назад, – сказал он. – Мы видели наращивание войск… Мы надеялись, что это были просто угрожающие жесты, но это не так: война давно планировалась».

Добавим

Ранее Шольц в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским договорился, что Берлин продолжит отправлять системы ПВО.

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