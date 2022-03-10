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Канделакі, Кісельов та Скабєєва: уряд вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо санкцій проти російських пропагандистів

Канделакі, Кісельов та Скабєєва: уряд вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо санкцій проти російських пропагандистів

Київ • УНН

 • 444084 перегляди

КИЇВ. 10 березня. УНН. Кабінет міністрів України вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо безстрокового застосування санкцій проти російських пропагандистів, зокрема щодо телеведучої і продюсера Тіни Канделакі, російського пропагандиста, гендиректора телеканалу "Росія" Дмитра Кисельова та телеведучої каналу "Россія-1" Ольги Скабєєвої. Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, передає УНН.

Цитата

“Кабмін схвалив акт запропонований Міністерством культури та інформаційної політики та вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо безстрокового застосування персональних економічних та інших обмежувальних заходів до фізичних та до юридичних осіб Російської Федерації”, - написав Ткаченко.

Деталі

За його словами, ці списки і санкції мають бути розглянуті РНБО та Президентом.

“Окрім всього, їхнє погодження дозволить нам з таким же списком звернутись до ЄС і ввести зеркальні санкції”, - додав міністр.

Ткаченко зазначив, що до списку увійшли такі пропагандисти, як:

  • Добродєєв Олег Борисович, генеральний директор ВГТРК
  • Ернст Костянтин Львович, генеральний директор "Первого канала"
  • Тюлін Володимир Володимирович, генеральний директор ТОВ "Акцепт", телеканал "Рен ТВ"
  • Жаров Олександр Олександрович, генеральний директор АТ "Газпром-Медиа Холдинг"
  • Канделакі Тінатін Ґівіївна, телеведуча, виконуюча обов’язки директора каналу ТНТ
  • Габрелямов Арам Ашотович, голова ради директорів ВАТ "Редакція газети Известия", генеральний директор і президент видавничого дому "News Media"
  • Кісельов Дмитро Константинович, генеральний директор Федерального державного унітарного підприємства "Международное информационное агентство "россия сегодня"
  • Міткова Тетяна Ростиславівна, заступник генерального директора ВАТ "Телекомпанія НТВ" з інформаційного мовлення, головний редактор Служби інформації НТВ
  • Симоньян Маргарита Симонівна, головний редактор Russia Today
  • Скабєєва Ольга Володимирівна, телеведуча каналу "Россія-1"
  • Соловйов Володимир Рудольфович, ведучий "Соловйов Live"

Серед юридичних осіб бан чекає на:

Акціонерне товариство "Перший канал", Федеральне державне унітарне підприємство "Всеросійська державна телевізійна і радіомовна компанія" (канал РТР), Федеральне державне унітарне підприємство "Міжнародне інформаційне агентство "Росія сьогодні", АТ "Газпром-медіа холдинг", Відкрите акціонерне товариство "Телекомпанія НТВ", АТ "Телекомпанія НТВ", ВАТ "Телерадіокомпанія Збройних сил Російської Федерації "ЗІРКА", ТОВ "Акцепт" (телевізійний канал Рен ТВ), ТОВ "НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕКЛАМНИЙ АЛЬЯНС", ТОВ "іві.ру", ТОВ "НТВ ПЛЮС".

Ткаченко додав, що списки насправді будуть ширше, а він виділив найбільш токсичних.

Доповнення

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова повідомляла, що Україна планує притягнути до відповідальності осіб, які підтримують вторгнення Росії в Україну. Це депутати, міністри, керівники органів та артисти.

Додамо

Український суд дозволив заарештувати без права внесення застави російського співака Миколу Баскова.

Венедіктова повідомляла, що російська телеведуча і продюсер Тіна Канделакі найближчим часом буде оголошена в міжнародний розшук за поширення російської пропаганди.

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