Канделаки, Киселев и Скабеева: правительство внесло на рассмотрение СНБО предложения по санкциям против российских пропагандистов
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Кабинет министров Украины внес на рассмотрение СНБО предложения по бессрочному применению санкций против российских пропагандистов, в частности в отношении телеведущей и продюсера Тины Канделаки, российского пропагандиста, гендиректора телеканала "Россия" Дмитрия Киселева и телеведущей канала "Россия-1" Ольги Скабеевой. Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, передает УНН.
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“Кабмин одобрил акт предложенный Министерством культуры и информационной политики и внес на рассмотрение СНБО предложения относительно бессрочного применении персональных экономических и других ограничительных мер к физическим и юридическим лицам Российской Федерации”, - написал Ткаченко.
Детали
По его словам, эти списки и санкции должны быть рассмотрены СНБО и Президентом.
"Кроме всего, их согласование позволит нам с таким же списком обратиться к ЕС и ввести зеркальные санкции”, - добавил министр.
Ткаченко отметил, что в список вошли такие пропагандисты, как:
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- Добродеев Олег Борисович, генеральный директор ВГТРК
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- Эрнст Константин Львович, генеральный директор "Первого канала"
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- Тюлин Владимир Владимирович, генеральный директор ООО "Акцепт", телеканал "Рен ТВ"
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- Жаров Александр Александрович, генеральный директор АО "Газпром-Медиа Холдинг"
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- Канделаки Тинатин Гивьевна, телеведущая, исполняющая обязанности директора канала ТНТ
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- Габрелямов Арам Ашотович, председатель совета директоров ОАО "Редакция газеты Известия", генеральный директор и президент издательского дома "News Media"
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- Киселев Дмитрий Константинович, генеральный директор Федерального государственного унитарного предприятия "Международное информационное агентство "россия сегодня"
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- Миткова Татьяна Ростиславовна, заместитель генерального директора ОАО "Телекомпания НТВ" по информационному вещанию, главный редактор Службы информации НТВ
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- Симоньян Маргарита Симоновна, главный редактор Russia Today
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- Скабєєва Ольга Владимировна, телеведущая канала "Россия-1"
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- Соловьев Владимир Рудольфович, ведущий "Соловьев Live"
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Среди юридических лиц бан ждет:
Акционерное общество "Первый канал", Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (канал РТР), Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня", АО "Газпром-медиа холдинг", Открытое акционерное общество "Телекомпания НТВ", АО "Телекомпания НТВ", ОАО "Телерадиокомпания Вооруженных сил Российской Федерации "ЗВЕЗДА", ООО" Акцепт "(телевизионный канал Рен ТВ), ООО "Национальный рекламный АЛЬЯНС", ООО "иви.ру", ООО "НТВ ПЛЮС".
Ткаченко добавил, что списки на самом деле будут шире, а он выделил наиболее токсичных.
Дополнение
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщала, что Украина планирует привлечь к ответственности лиц, которые поддерживают вторжение России в Украину. Это депутаты, министры, руководители органов и артисты.
Добавим
Украинский суд разрешил арестовать без права внесения залога российского певца Николая Баскова.
Венедиктова сообщала, что российская телеведущая и продюсер Тина Канделаки в ближайшее время будет объявлена в международный розыск за распространение российской пропаганды.