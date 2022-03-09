Наразі в Україні дві магістральні справи щодо агресії Росії - Венедіктова

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"У нас зараз є дві магістральні справи. Є дві великі материнські справи. Я вже говорила там, де у нас 40 підозрюваних і чотири відомих пропагандисти - це велика справа магістральна щодо агресії де ми будемо притягати до відповідальності до 1000 таких людей, їх буде дуже багато: депутати, міністри, керівники органів ... До цієї ж справи також відносяться люди, які агітували за війну, розпалювали ворожнечу, які посягали на територіальну цілісність України. Зараз таких чотири: Басков, Газманов, Канделакі та Міхалков. Наразі працюємо над наступними", - розповіла Венедіктова.

Деталі

За її словами, друга велика магістральна справа стосується можливої агресії Білорусі, оскільки в перші дні війни проти України були отримані певні факти, які дали можливість розпочати провадження.

Доповнення

Український суд дозволив заарештувати без права внесення застави російського співака Миколу Баскова.

Венедіктова повідомляла, що російська телеведуча і продюсер Тіна Канделакі найближчим часом буде оголошена в міжнародний розшук за поширення російської пропаганди.