Сейчас в Украине два магистральных дела по агрессии России - Венедиктова

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"У нас сейчас есть два магистральные дела. Есть два больших материнских дела. Я уже говорила там, где у нас 40 подозреваемых и четыре известных пропагандиста - это большое дело по агрессии, где мы будем привлекать к ответственности до 1000 таких людей, их будет очень много: депутаты, министры, руководители органов ... К этому же делу также относятся люди, которые агитировали за войну, разжигали вражду, которые посягали на территориальную целостность Украины. Сейчас таких четыре: Басков, Газманов, Канделаки и Михалков. Сейчас работаем над следующими", - рассказала Венедиктова.

Детали

По ее словам, второе большое магистральная дело касается возможной агрессии Беларуси, поскольку в первые дни войны против Украины были получены определенные факты, которые дали возможность начать производство.

Дополнение

Украинский суд разрешил арестовать без права внесения залога российского певца Николая Баскова.

Венедиктова сообщала, что российская телеведущая и продюсер Тина Канделаки в ближайшее время будет объявлена в международный розыск за распространение российской пропаганды.