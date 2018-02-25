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Канадського спортсмена заарештували за викрадення автомобіля і водіння у п'яному вигляді в Пхьончхані

Київ • УНН

 • 8195 перегляди

КИЇВ. 25 лютого. УНН. У Пхьончхані заарештували канадського спортсмена і двох неназваних людей, які викрали автомобіль і намагалися потрапити в Олімпійське селище. Про це повідомляє УНН з посиланням на австралійський телеканал ABC.

Як з'ясували ЗМІ, за кермом знаходився фристайліст Дейв Дункан, в крові якого виявили 0,16 проміле алкоголю.

За даними поліції, Дункан з двома товаришами вийшов з бару і сів в припаркований автомобіль. Вони попрямували в Олімпійське селище, але натрапили на поліцейський патруль. В Олімпійському комітеті Канади підтвердили те, що сталося, але відмовилися розкривати подробиці і називати імена правопорушників.

За даними ЗМІ, Дункан, його дружина і менеджер випили і вирішили доїхати до Олімпійського селища на машині, яку хтось залишив біля бару з не заглушеним мотором. Інцидент стався близько півночі за місцевим часом, після чого всі троє заплатили штраф і були звільнені.

На Олімпіаді в Пхенчхан Дункан зайняв четверте місце в малому фіналі дисципліни скі-крос. 35-річний спортсмен приїхав на Ігри вдруге в житті: він виступав в Сочі і зайняв 26 місце.

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