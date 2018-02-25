Канадского спортсмена арестовали за угон автомобиля и вождение в пьяном виде в Пхенчхане

Как выяснили СМИ, за рулём находился фристайлист Дэйв Дункан, в крови которого обнаружили 0,16 промилле алкоголя.

По данным полиции, Дункан с двумя товарищами вышел из бара и сел в припаркованный автомобиль. Они направились в Олимпийскую деревню, но наткнулись на полицейский патруль. В Олимпийском комитете Канады подтвердили произошедшее, но отказались раскрывать подробности и называть имена правонарушителей.

По данным СМИ, Дункан, его жена и менеджер выпили и решили доехать до Олимпийской деревне на машине, которую кто-то оставил у бара с не заглушенным мотором. Инцидент произошёл около полуночи по местному времени, после чего все трое заплатили штраф и были освобождены.

На Олимпиаде в Пхёнчхане Дункан занял четвёртое место в малом финале дисциплины ски-кросс. 35-летний спортсмен приехал на Игры во второй раз в жизни: он выступал в Сочи и занял 26 место.