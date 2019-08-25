Канадський міністр у вишиванці привітав Україну з Днем Незалежності
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Канада підтверджує дружбу і міцну підтримку України. Про це на своїй сторінці у Twitter написав міністр імміграції Канади Ахмед Хусен, повідомляє УНН.
“У той час, коли Україна відзначає 28 років незалежності, ми стоїмо пліч-о-пліч із усіма українцями та 1,4 млн канадців українського походження, підтверджуючи непорушну підтримку та дружбу Канади”, - заявив Хусен.
“Слава Україні!”, - додав він українською мовою.
Нагадаємо, соціальні мережі переповнені привітаннями українських зірок з нагоди Дня Незалежності України. Артисти публікують яскраві фотографії, під якими висловлюють свою любов до України.
Полярники станції "Академік Вернадський" також привітали українців з Днем Незалежності.
Alors que l'Ukraine célèbre 28 ans d'indépendance, nous sommes aux côtés de tous les Ukrainiens et des 1,4 million de Canadiens d'origine ukrainienne pour réaffirmer l'appui et l'amitié indéfectibles du Canada.
Слава Україні ! pic.twitter.com/8hCwYOvy9b