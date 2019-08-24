Полярники станції "Академік Вернадський" привітали українців з Днем Незалежності

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Київ • УНН

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КИЇВ. 24 серпня. УНН. Учасники 24-ї Української антарктичної експедиції записали відео на якому привітали Україну з Днем Незалежності. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Міністерства освіти і науки України у Facebook.

“24 українська Антарктична експедиція вітає Україну з Днем Незалежності. Любімо нашу Україну усім серцем, у своїх помислах та ділах. Слава Україні! Героям слава!”, — сказали у відео полярники.

Нагадаємо, посол Ізраїлю у Києві Йоель Ліон українською мовою привітав Україну з Днем Незалежності, закликавши продовжувати будувати разом велику Україну та великий Ізраїль.

Як повідомляв УНН, з нагоди 28-ї річниці незалежності України привітання надійшли від Трампа та Єлизавети II.

Українські Національні Новини

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