Полярники станції "Академік Вернадський" привітали українців з Днем Незалежності
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Учасники 24-ї Української антарктичної експедиції записали відео на якому привітали Україну з Днем Незалежності. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Міністерства освіти і науки України у Facebook.
“24 українська Антарктична експедиція вітає Україну з Днем Незалежності. Любімо нашу Україну усім серцем, у своїх помислах та ділах. Слава Україні! Героям слава!”, — сказали у відео полярники.
Нагадаємо, посол Ізраїлю у Києві Йоель Ліон українською мовою привітав Україну з Днем Незалежності, закликавши продовжувати будувати разом велику Україну та великий Ізраїль.
Як повідомляв УНН, з нагоди 28-ї річниці незалежності України привітання надійшли від Трампа та Єлизавети II.