Полярники станции "Академик Вернадский" поздравили украинцев с Днем Независимости
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Участники 24-я Украинская антарктической экспедиции записали видео на котором поздравили Украину с Днем Независимости. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс служба Министерства образования и науки Украины в Facebook.
“24 Украинская Антарктическая экспедиция поздравляет Украину с Днем Независимости. Любить нашу Украину всем сердцем, в своих помыслах и делах. Слава Украине! Героям слава!”, — сказали в видео полярники.
Напомним, посол Израиля в Киеве Йоэль Лион украинском языке поздравил Украину с Днем Независимости, призвав продолжать строить вместе большую Украине и большой Израиль.
Как сообщал УНН, по случаю 28-й годовщины независимости Украины поздравления поступили от Трампа и Елизаветы II.