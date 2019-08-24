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Українські зірки в соцмережах привітали українців з Днем Незалежності

Українські зірки в соцмережах привітали українців з Днем Незалежності

Київ • УНН

 • 15068 перегляди

КИЇВ. 24 серпня. УНН. Соціальні мережі переповнені привітаннями українських зірок з нагоди Дня Незалежності України. Артисти публікують яскраві фотографії, під якими висловлюють свою любов до України, передає УНН.

"З Днем Незалежності, моя юна і незламна Україно", - написала Христина Соловій.

"Я обожнюю свою країну! І водночас відчуваю стільки відповідальності. Кожного разу у подорожах іншими країнами, завжди несвідомо порівнюю життя і думаю, що би я хотіла покращити у нас. І робити є ще багато чого. Але, у мене ніколи не з’являлося бажання переїхати кудись.

Я люблю країну, в якій живу, і мені дуже хотілося б, щоб мій дім, моя Україна, рухалася тільки уперед. Долаючи усі випробування, які переживає щороку, розвивалась і цінувала людей. Саме вони, наші таланти та розумники — є головним ресурсом України, які роблять її ще прекраснішою та привабливішою. З Днем Народження тебе, моя люба!" - написала Джамала.

"З Днем Незалежності! Пам‘ятайте, що ріднішої немає", - написав Pianoboy.

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З Днем Незалежності! Пам‘ятайте, що ріднішої немає. ⠀ #pianoбой #pianoboy #pianofamily

Публикация от Pianoбой (@pianoboy_official)

"З Днем Незалежності, Україно!" - написала Злата Огневич.

"Свобода вибору, відповідальність за свої вчинки, віра в свою справу дали нам власний незалежний шлях і Антитіла пройшли шлях від маленьких пабів до тисячних стадіонів. Ми любимо Україну, вітаємо український народ з Днем Незалежності! Бажаємо сили, віри і волі до щоденного самоствердження у своїй незалежності, яких би зусиль це не вартувало.
Слава Україні!" - написав гурт Антитіла.

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Свобода вибору, відповідальність за свої вчинки, віра в свою справу дали нам власний незалежний шлях і Антитіла пройшли шлях від маленьких пабів до тисячних стадіонів. ⠀ Ми любимо Україну, вітаємо український народ з Днем Незалежності! Бажаємо сили, віри і волі до щоденного самоствердження у своїй незалежності, яких би зусиль це не вартувало. Слава Україні! ⠀ Антитіла - Незалежний Повне відео на нашому YouTube-каналі. ⠀ #антитіла #день_незалежності

Публикация от Антитіла / Antytila (@antytila_official)

"Сьогодні особливий день для кожного українця. Щиро вітаю усіх зі святом! З Днем Незалежності! Творімо своїми діями і поступками таку країну, якою будуть гордитися наші діти. Миру та добра!" - написала Ірина Федишин.

"Вітаю з Днем Незалежності! І борітеся - поборете будь-які змови. І борітеся - поборете все, що у злі", - написав Олександр Пономарьов.

"З Днем Незалежності, Україно! І нехай наше радянське минуле не завадить нам бути сучасними, прогресивними та щасливими!" - написав Олександр Педан.

"Україно, тобі ще немає тридцяти, а ти вже стільки всього пережила. Дорослішання і свідомість не дається легко, але хотілось нам всім для тебе менш важкого становлення... Україно, з Днем народження! Ми любимо тебе і ювілей твій ми будемо зустрічати в мирі і з повернутими людьми і територіями! Давайте всі разом загадаємо це бажання сьогодні!!" - написала Катерина Осадча.

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Україно, тобі ще немає тридцяти, а ти вже стільки всього пережила. Дорослішання і свідомість не дається легко, але хотілось нам всім для тебе менш важкого становлення. Для нас, останні п‘ять років, щодня День Незалежності, щодня наші хлопці відстоюють тебе і усіх твоїх мешканців. Щодня, щохвилини ми думаємо про те, що ми не територія на карті, як комусь хочеться, ми нація, ми країна, зі своїм менталітетом, зі своїми традиціями, своєю мовою, своїми гараздами і негараздами, але своїми, в які не треба пхати носа сусідам. Родина в своїх справах розбирається сама і якщо сусід не прийде за борошном, то борошно самим приносити не треба, а землю красти тим паче. Я радію щоразу, коли в київських громадських закладах працівники переходять на українську, я радію, коли українських старовинний побут викликає цікавість і стає модним у молоді, я радію, коли на радіо за кордоном звучать українські пісні, я пишаюсь нашими дизайнерами і архітекторами, що здобувають всесвітню популярність, нашими спортсменами, на честь яких звучить гімн на всесвітніх змаганнях в різних куточках світу. Ми сильна нація, ми УКРАЇНЦІ! І як би не складалася політична ситуація маємо пам‘ятати, що тільки ми своїми силами, крок за кроком, можемо робити нашу країну кращою. Я плачу щоразу, коли грає Гімн, я плачу, коли приходять звістки з фронту, коли бачу новини з передової. Сьогодні варто згадати всіх полонених, що цей день зустрічають у в‘язниці, ми чекємо на вас і схиляємо голову перед вашою мужністю. Україно, з Днем народження! Ми любимо тебе і ювілей твій ми будемо зустрічати в мирі і з повернутими людьми і територіями! Давайте всі разом загадаємо це бажання сьогодні!! #деньнезалежності #деньнезалежності2019 #україна #україні28 #28 #деньнезалежностіукраїни

Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha)

Нагадаємо, полярники станції "Академік Вернадський" привітали українців з Днем Незалежності.

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