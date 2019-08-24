Українські зірки в соцмережах привітали українців з Днем Незалежності

"З Днем Незалежності, моя юна і незламна Україно", - написала Христина Соловій.

"Я обожнюю свою країну! І водночас відчуваю стільки відповідальності. Кожного разу у подорожах іншими країнами, завжди несвідомо порівнюю життя і думаю, що би я хотіла покращити у нас. І робити є ще багато чого. Але, у мене ніколи не з’являлося бажання переїхати кудись.

Я люблю країну, в якій живу, і мені дуже хотілося б, щоб мій дім, моя Україна, рухалася тільки уперед. Долаючи усі випробування, які переживає щороку, розвивалась і цінувала людей. Саме вони, наші таланти та розумники — є головним ресурсом України, які роблять її ще прекраснішою та привабливішою. З Днем Народження тебе, моя люба!" - написала Джамала.

"З Днем Незалежності! Пам‘ятайте, що ріднішої немає", - написав Pianoboy.

"З Днем Незалежності, Україно!" - написала Злата Огневич.

"Свобода вибору, відповідальність за свої вчинки, віра в свою справу дали нам власний незалежний шлях і Антитіла пройшли шлях від маленьких пабів до тисячних стадіонів. Ми любимо Україну, вітаємо український народ з Днем Незалежності! Бажаємо сили, віри і волі до щоденного самоствердження у своїй незалежності, яких би зусиль це не вартувало.

Слава Україні!" - написав гурт Антитіла.

"Сьогодні особливий день для кожного українця. Щиро вітаю усіх зі святом! З Днем Незалежності! Творімо своїми діями і поступками таку країну, якою будуть гордитися наші діти. Миру та добра!" - написала Ірина Федишин.

"Вітаю з Днем Незалежності! І борітеся - поборете будь-які змови. І борітеся - поборете все, що у злі", - написав Олександр Пономарьов.

"З Днем Незалежності, Україно! І нехай наше радянське минуле не завадить нам бути сучасними, прогресивними та щасливими!" - написав Олександр Педан.

"Україно, тобі ще немає тридцяти, а ти вже стільки всього пережила. Дорослішання і свідомість не дається легко, але хотілось нам всім для тебе менш важкого становлення... Україно, з Днем народження! Ми любимо тебе і ювілей твій ми будемо зустрічати в мирі і з повернутими людьми і територіями! Давайте всі разом загадаємо це бажання сьогодні!!" - написала Катерина Осадча.

Нагадаємо, полярники станції "Академік Вернадський" привітали українців з Днем Незалежності.