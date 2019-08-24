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Украинские звезды в соцсетях поздравили украинцев с Днем Независимости

Украинские звезды в соцсетях поздравили украинцев с Днем Независимости

Киев  •  УНН

 • 15067 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. Социальные сети переполнены поздравлениями украинских звезд по случаю Дня Независимости Украины. Артисты публикуют яркие фотографии, под которыми выражают свою любовь к Украине, передает УНН.

"С Днем Независимости, моя юная и несокрушимая Украины", - написала Кристина Соловий.

"Я обожаю свою страну! И при этом чувствую столько ответственности. Каждый раз в путешествиях другими странами, всегда бессознательно сравниваю жизнь и думаю, что бы я хотела улучшить у нас. И делать еще много чего. Но, у меня никогда не возникало желание переехать куда-то.

Я люблю страну, в которой живу, и мне очень хотелось бы, чтобы мой дом, моя Украина, двигалась только вперед. Преодолевая все испытания, которые переживает каждый год, развивалась и ценила людей. Именно они, наши таланты и умники - являются главным ресурсом Украины, которые делают ее еще более прекрасной и привлекательной. С Днем Рождения тебя, дорогая!" - написала Джамала.

"С Днем Независимости! Помните, что роднее нет", - написал Pianoboy.

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С Днем Независимости! Помните, что роднее нет. ⠀ # Pianoбой #pianoboy #pianofamily

Публикация от Pianoбой (@pianoboy_official)

"С Днем Независимости, Украина!" - написала Злата Огневич.

"Свобода выбора, ответственность за свои поступки, вера в свое дело дали нам свой независимый путь и Антитела прошли путь от маленьких пабов до тысячных стадионов. Мы любим Украину, поздравляем украинский народ с Днем Независимости! Желаем силы, веры и воли к ежедневному самоутверждению в своей независимости, каких бы усилий это не стоило.
Слава Украине!" - написала группа Антитела.

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Свобода выбора, ответственность за свои поступки, вера в свое дело дали нам свой независимый путь и Антитела прошли путь от маленьких пабов до тысячных стадионов. ⠀ Мы любим Украину, поздравляем украинский народ с Днем Независимости! Желаем силы, веры и воли к ежедневному самоутверждения в своей независимости, каких бы усилий это не стоило. Слава Украине! ⠀ Антитела - Независимый Полное видео на нашем YouTube-канале. ⠀ # антитела # день_незалежности

Публикация от Антитела / Antytila (@antytila_official)

"Сегодня особый день для каждого украинца. Искренне поздравляю всех с праздником! С Днем Независимости! Творим своими действиями и поступками такую страну, которой будут гордиться наши дети. Мира и добра!" - написала Ирина Федишин.

"Поздравляю с Днем Независимости! И боритесь - поборете любые заговоры. И боритесь - поборете все, что в зле", - написал Александр Пономарев.

"С Днем Независимости, Украина! И пусть наше советское прошлое не помешает нам быть современными, прогрессивными и счастливыми!" - написал Александр Педан.

"Украина, тебе еще нет тридцати, а ты уже столько всего пережила. Взросление и сознание не дается легко, но хотелось нам всем для тебя менее тяжелого становления... Украина, с Днем рождения! Мы любим тебя и юбилей твой мы будем встречать в мире и с возвращенными людьми и территориями! Давайте все вместе загадаем это желание сегодня!!" - написала Екатерина Осадчая.

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Украина, тебе еще нет тридцати, а ты уже столько всего пережила. Взросление и сознание не дается легко, но хотелось нам всем для тебя менее тяжелого становления. Для нас, последние пять лет, ежедневно День Независимости, ежедневно наши ребята отстаивают тебя и всех твоих жителей. Ежедневно, ежеминутно мы думаем о том, что мы не территория на карте, как кому-то хочется, мы нация, мы страна, со своим менталитетом, со своими традициями, своим языком, своими благополучием и проблемами, но своими, в которые не надо совать нос соседям. Семья в своих делах разбирается сама и если сосед не придет за мукой, то муку самым приносить не надо, а землю воровать тем более. Я радуюсь каждый раз, когда в киевских общественных заведениях работники переходят на украинский, я радуюсь, когда Украинская старинный быт вызывает интерес и становится модным у молодежи, я радуюсь, когда по радио за рубежом звучат украинские песни, я горжусь нашими дизайнерами и архитекторами, получают всемирную известность, нашими спортсменами, в честь которых звучит гимн на всемирных соревнованиях в разных уголках мира. Мы сильная нация, мы УКРАИНЦЫ! И как бы ни складывалась политическая ситуация должны помнить, что только мы своими силами, шаг за шагом, можем делать нашу страну лучше. Я плачу каждый раз, когда играет гимн, я плачу, когда приходят известия с фронта, когда вижу новости с передовой. Сегодня стоит вспомнить всех пленных, этот день встречают в тюрьме, мы чекемо вас и склоняем голову перед вашим мужеством. Украина, с Днем рождения! Мы любим тебя и юбилей твой мы будем встречать в мире и с возвращенными людьми и территориями! Давайте все вместе загадаем это желание сегодня !! # деньнезалежности # деньнезалежности2019 # Украине # украини28 # 28 # деньнезалежностиукраины

Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha)

Напомним, полярники станции "Академик Вернадский" поздравили украинцев с Днем Независимости.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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