Украинские звезды в соцсетях поздравили украинцев с Днем Независимости

"С Днем Независимости, моя юная и несокрушимая Украины", - написала Кристина Соловий.

"Я обожаю свою страну! И при этом чувствую столько ответственности. Каждый раз в путешествиях другими странами, всегда бессознательно сравниваю жизнь и думаю, что бы я хотела улучшить у нас. И делать еще много чего. Но, у меня никогда не возникало желание переехать куда-то.

Я люблю страну, в которой живу, и мне очень хотелось бы, чтобы мой дом, моя Украина, двигалась только вперед. Преодолевая все испытания, которые переживает каждый год, развивалась и ценила людей. Именно они, наши таланты и умники - являются главным ресурсом Украины, которые делают ее еще более прекрасной и привлекательной. С Днем Рождения тебя, дорогая!" - написала Джамала.

"С Днем Независимости! Помните, что роднее нет", - написал Pianoboy.

"С Днем Независимости, Украина!" - написала Злата Огневич.

"Свобода выбора, ответственность за свои поступки, вера в свое дело дали нам свой независимый путь и Антитела прошли путь от маленьких пабов до тысячных стадионов. Мы любим Украину, поздравляем украинский народ с Днем Независимости! Желаем силы, веры и воли к ежедневному самоутверждению в своей независимости, каких бы усилий это не стоило.

Слава Украине!" - написала группа Антитела.

"Сегодня особый день для каждого украинца. Искренне поздравляю всех с праздником! С Днем Независимости! Творим своими действиями и поступками такую страну, которой будут гордиться наши дети. Мира и добра!" - написала Ирина Федишин.

"Поздравляю с Днем Независимости! И боритесь - поборете любые заговоры. И боритесь - поборете все, что в зле", - написал Александр Пономарев.

"С Днем Независимости, Украина! И пусть наше советское прошлое не помешает нам быть современными, прогрессивными и счастливыми!" - написал Александр Педан.

"Украина, тебе еще нет тридцати, а ты уже столько всего пережила. Взросление и сознание не дается легко, но хотелось нам всем для тебя менее тяжелого становления... Украина, с Днем рождения! Мы любим тебя и юбилей твой мы будем встречать в мире и с возвращенными людьми и территориями! Давайте все вместе загадаем это желание сегодня!!" - написала Екатерина Осадчая.

Напомним, полярники станции "Академик Вернадский" поздравили украинцев с Днем Независимости.