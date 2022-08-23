Канада введе нові санкції проти 62 росіян та оборонного підприємства рф – Трюдо
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Канада оголосила про нові санкції проти 62 росіян та російського підприємства з оборонного сектору. Про це у відеозверненні під час саміту Кримської платформи заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, передає УНН.
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"Ми оголошуємо нові санкції ще 62 особам (росіянам – ред.) та одному підприємству оборонного сектору, що бере участь у російській війні проти України", – сказав Трюдо.
Доповнення
2 серпня повідомляли, що Канада посилила додаткові санкції проти росії у зв'язку з незаконним та невиправданим вторгненням в Україну.
Канада заблокувала російські активи на суму понад 413 млн канадських доларів (320 доларів США).