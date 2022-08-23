Канада введе нові санкції проти 62 росіян та оборонного підприємства рф – Трюдо

Цитата

"Ми оголошуємо нові санкції ще 62 особам (росіянам – ред.) та одному підприємству оборонного сектору, що бере участь у російській війні проти України", – сказав Трюдо.

Доповнення

2 серпня повідомляли, що Канада посилила додаткові санкції проти росії у зв'язку з незаконним та невиправданим вторгненням в Україну.

Канада заблокувала російські активи на суму понад 413 млн канадських доларів (320 доларів США).