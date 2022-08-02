Канада ввела додаткові санкції проти рф

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«Канада запроваджує нові санкції щодо 43 військових посадових осіб та 17 організацій, які причетні до кровопролиття (влаштовані) президентом росії володимиром путіним, включаючи жахливі події в Бучі. Канада рішуче засуджує вбивства мирних жителів в Україні та використовуватиме всі наявні засоби, щоб забезпечити повне розслідування порушень міжнародного права по всій Україні, в тому числі в Бучі», - ідеться в повідомленні.



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Нові санкції є прикладом того, як Оттава підтримує Україну та стоїть на захисті її суверенітету, територіальної цілісності та незалежності. Канада продовжує співпрацювати зі своїми міжнародними партнерами, щоб координувати дії та вивчати варіанти нових заходів у відповідь на невиправдані дії російського режиму.

«Ми не дозволимо володимиру путіну та його помічникам діяти безкарно. Кричущі дії російської військової машини не будуть забуті, і Канада продовжить працювати зі своїми партнерами в міжнародному співтоваристві, щоб притягнути її до відповідальності. Канада підтримує Україну», - підсумувала міністр закордонних справ Мелані Жолі.

Доповнення

Канада розширила санкції проти росії, у список обмежень додалися металургія, машинобудування і транспорт.

Канада ввела санкції проти глави російської православної церкви патріарха кирила, прессекретаря глави мзс рф марії захарової та російської пропагандистки ольги скабєєвої.