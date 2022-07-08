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Канада ввела санкції проти патріарха кирила, захарової та скабєєвої

Канада ввела санкції проти патріарха кирила, захарової та скабєєвої

Київ • УНН

 • 161804 перегляди

КИЇВ. 8 липня. УНН. Канада ввела санкції проти глави російської православної церкви патріарха кирила, прессекретаря глави мзс рф марії захарової та російської пропагандистки ольги скабєєвої. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт МЗС Канади.

Цитата

"Міністр закордонних справ Мелані Жолі під час зустрічі глав МЗС G20 на Балі оголосила сьогодні про додаткові санкції у зв'язку з незаконним та невиправданим вторгненням росії в Україну", - ідеться у повідомленні.

Деталі

Зокрема, Канада ввела санкції проти глави російської православної церкви патріарха кирила, прессекретаря мзс росії марії захарової, заступника голови роскомнагляду мілоша вагнера, директора мовлення RT антона красовського, телеведучої каналу "росія-1" ольги скабеєвої.

Вони потрапили до списку осіб, які було ідентифіковано як російські дезінформаційні агенти, які несуть відповідальність за забезпечення та підтримку неспровокованого і невиправданого вторгнення росії в Україну.

Також Канада заборонила імпорт золота з росії.

Доповнення

Раніше повідомляли, що глава російської православної церкви патріарх кирилл входить до осіб, яких ЄС планує включити до шостого пакету санкцій проти рф.

Українські Національні Новини

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