Канада ввела санкції проти патріарха кирила, захарової та скабєєвої

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"Міністр закордонних справ Мелані Жолі під час зустрічі глав МЗС G20 на Балі оголосила сьогодні про додаткові санкції у зв'язку з незаконним та невиправданим вторгненням росії в Україну", - ідеться у повідомленні.

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Зокрема, Канада ввела санкції проти глави російської православної церкви патріарха кирила, прессекретаря мзс росії марії захарової, заступника голови роскомнагляду мілоша вагнера, директора мовлення RT антона красовського, телеведучої каналу "росія-1" ольги скабеєвої.

Вони потрапили до списку осіб, які було ідентифіковано як російські дезінформаційні агенти, які несуть відповідальність за забезпечення та підтримку неспровокованого і невиправданого вторгнення росії в Україну.

Також Канада заборонила імпорт золота з росії.

Доповнення

Раніше повідомляли, що глава російської православної церкви патріарх кирилл входить до осіб, яких ЄС планує включити до шостого пакету санкцій проти рф.