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Канада ввела санкции против патриарха кирилла, захаровой и скабеевой

Канада ввела санкции против патриарха кирилла, захаровой и скабеевой

Киев • УНН

 • 161803 просмотра

КИЕВ. 8 июля. УНН. Канада ввела санкции против главы российской православной церкви патриарха кирилла, пресс-секретаря главы мид рф марии захаровой и российской пропагандистки ольги скабеевой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на МИД Канады.

Цитата

"Министр иностранных дел Мелани Жоли во время встречи глав МИД G20 на Бали объявила сегодня о дополнительных санкциях в связи с незаконным и неоправданным вторжением россии в Украину", - говорится в сообщении.

Детали

В частности, Канада ввела санкции против главы российской православной церкви патриарха кирилла, пресс-секретаря МИД рф марии захаровой, заместителя председателя роскомнадзора милоша вагнера, директора вещания RT антона красовского, телеведущей канала "россия-1" ольги скабеевой.

Они попали в список лиц, идентифицированных как российские дезинформационные агенты, которые несут ответственность за обеспечение и поддержку непровоцированного и неоправданного вторжения россии в Украину.

Также Канада запретила импорт золота из россии.

Дополнение

Ранее сообщали, что глава российской православной церкви патриарх кирилл входит в перечень людей, которых ЕС планирует включить в шестой пакет санкций против рф.

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