Канада ввела санкції проти росії
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. Канада розширила санкції проти росії, у список обмежень додалися металургія, машинобудування і транспорт. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу МЗС Канади.
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Під обмеження потрапили: чорна металургія, виробництво готових металовиробів, комп'ютерів, електроніки, оптики, електричного обладнання та транспортних засобів, а також наземний транспорт, трубопроводи.
Також Канада заборонила надання низки промислових послуг нафтогазовому, хімічному і машинобудівному секторам промисловості рф.
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