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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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Канада ввела санкції проти росії

Канада ввела санкції проти росії

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 липня. УНН. Канада розширила санкції проти росії, у список обмежень додалися металургія, машинобудування і транспорт. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу МЗС Канади.

Деталі

Під обмеження потрапили: чорна металургія, виробництво готових металовиробів, комп'ютерів, електроніки, оптики, електричного обладнання та транспортних засобів, а також наземний транспорт, трубопроводи.

Також Канада заборонила надання низки промислових послуг нафтогазовому, хімічному і машинобудівному секторам промисловості рф.

Раніше 

Канада ввела санкції проти глави російської православної церкви патріарха кирила, прессекретаря глави мзс рф марії захарової та російської пропагандистки ольги скабєєвої.

Українські Національні Новини

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