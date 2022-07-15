Канада ввела санкции против россии
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. Канада расширила санкции против россии, в список ограничений добавились металлургия, машиностроение и транспорт. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД Канады.
Детали
Под ограничения попали: черная металлургия, производство готовых метизов, компьютеров, электроники, оптики, электрического оборудования и транспортных средств, а также наземный транспорт, трубопроводы.
Также Канада запретила оказание ряда промышленных услуг нефтегазовому, химическому и машиностроительному секторам промышленности рф.
Ранее
Канада ввела санкции против главы русской православной церкви патриарха кирилла, пресс-секретаря главы МИД рф марии захаровой и русской пропагандистки ольги скабеевой.