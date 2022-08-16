Канада заморозила російські активи та майно на 320 млн доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Канада заблокувала російські активи на суму понад 413 млн канадських доларів (320 дол. США). Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
Цитата
«Канада заморозила російські активи на 320 млн дол. у рамках економічних санкцій проти рф через війну в Україні. Дякуємо друзям за чудові новини», - написав він.
Контекст
Канада майже одразу виступила проти росії та з початку незаконної анексії Криму запровадила санкції проти понад 1600 фізичних та юридичних осіб, які сприяли порушенню суверенітету України. Більш як 1150 з них потрапили під канадські санкції після 24 лютого.
Загалом у Канаді росіяни зіткнулися з проблемами не лише в фінансовому секторі, а й у спорті. Зокрема, російський гонщик Микита Мазепін, син олігарха Дмитра Мазепіна, який вже перебуває під санкціями Канади, у травні потрапив в один інцидент під час гонок Формули-1: канадський пілот команди "Астон Мартін" Ленс Стролл показав йому середній палець.
Додамо, що під час тодішнього Гран-прі переміг Льюїс Гемілтон із "Мерседеса", а ось Ленс Стролл фінішував 11-м. Микита Мазепін прибув останнім, а також його оштрафували, бо він блокував суперника.
І це на тлі того, що його батько постійно шантажував команду Формули-1 «Хаас», у якій був його син, погрожуючи позбавити їх фінансування, якщо Микита не почне перемагати. Попри це Мазепін-молодший майже завжди програвав, а після початку війни взагалі вирішив пересісти з боліда на вантажівку.