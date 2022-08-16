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Канада заморозила российские активы и имущество на 320 млн долларов

Киев • УНН

 • 143332 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. Канада заблокировала российские активы на сумму более 413 млн канадских долларов (320 долл. США). Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в своем Telegram-канале, передает УНН.

Канада заморозила российские активы и имущество на 320 млн долларов

Цитата

«Канада заморозила российские активы на 320 млн долл. в рамках экономических санкций против россии из-за войны в Украине. Спасибо друзьям за замечательные новости», - написал он.

Контекст

Канада почти сразу выступила против россии и с начала незаконной аннексии Крыма ввела санкции против более 1600 физических и юридических лиц, способствовавших нарушению суверенитета Украины. Более 1150 из них попали под канадские санкции после 24 февраля.

В целом в Канаде россияне столкнулись с проблемами не только в финансовом секторе, но и в спорте. В частности, российский гонщик Никита Мазепин, сын олигарха Дмитрия Мазепина, который уже находится под санкциями Канады, в мае попал в один инцидент во время гонок Формулы-1: канадский пилот команды "Астон Мартин" Лэнс Стролл показал ему средний палец.

Добавим, что во время тогдашнего Гран-при победил Льюис Хэмилтон из "Мерседеса", а вот Лэнс Стролл финишировал 11-м. Никита Мазепин прибыл последним, а также его оштрафовали, потому что он блокировал соперника.

И это на фоне того, что его отец постоянно шантажировал команду Формулы-1 «Хаас», в которой был его сын, угрожая лишить их финансирования, если Никита не начнет побеждать. Несмотря на это, Мазепин-младший почти всегда проигрывал, а после начала войны вообще решил пересесть с болида на грузовик.

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