Кадрові зміни Уряді: призначили два нових заступники глави Міносвіти та звільнили заступника Мінмолодьспорту
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. У Кабінеті міністрів України призначили два нових заступники глави Міністерства освіти та науки, а також звільнили заступника Міністра молоді та спорту України. Про це повідомив постійний представник Кабінету міністрів України у ВРУ Тарас Мельничук у Telegram, пише УНН.
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Таким чином, Кабінет Міністрів України призначив:
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- Винницького Михайла Івана заступником Міністра освіти та науки України;
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- Сташківа Андрія Борисовича заступником Міністра освіти і науки України.
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Також було звільнено з посади заступника Міністра молоді та спорту України Попатенко Марину Миколаївну.
Нагадаємо
Кабінет Міністрів України призначив заступників міністрів освіти і науки та охорони здоров'я, а також погодив призначення заступників голови Запорізької ОВА.