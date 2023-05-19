Кадровые изменения в Правительстве: два новых заместителя главы Минобразования и увольнение заместителя Минмолодежьспорта
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. В Кабинете министров Украины назначили два новых заместителя главы Министерства образования и науки, а также уволили заместителя Министра молодежи и спорта Украины. Об этом сообщил постоянный представитель Кабинета министров Украины в ВРУ Тарас Мельничук в Telegram, пишет УНН.
Детали
Таким образом, Кабинет Министров Украины назначил:
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- Винницкого Михаила Ивана заместителем Министра образования и науки Украины;
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- Сташкива Андрея Борисовича заместителем Министра образования и науки Украины.
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Также была освобождена от должности заместителя Министра молодежи и спорта Украины Попатенко Марина Николаевна.
Напомним
Кабинет Министров Украины назначил заместителей министров образования и науки и здравоохранения, а также согласовал назначение заместителей председателя Запорожской ОГА.