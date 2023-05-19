Кадровые изменения в Правительстве: два новых заместителя главы Минобразования и увольнение заместителя Минмолодежьспорта

Детали

Таким образом, Кабинет Министров Украины назначил:



Винницкого Михаила Ивана заместителем Министра образования и науки Украины;



Сташкива Андрея Борисовича заместителем Министра образования и науки Украины.



Также была освобождена от должности заместителя Министра молодежи и спорта Украины Попатенко Марина Николаевна.

Напомним

Кабинет Министров Украины назначил заместителей министров образования и науки и здравоохранения, а также согласовал назначение заместителей председателя Запорожской ОГА.