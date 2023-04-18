Кабмін провів кадрові зміни: хто отримав посаду
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Кабінет Міністрів України призначив заступників міністрів освіти і науки та охорони здоров'я, а також погодив призначення заступників голови Запорізької ОВА. Про це інформує УНН посилаючись на Telegram постійного представника КМУ у Верховній Раді Тараса Мельничука.
Деталі
Мельничук поінформував, що урядовці призначили:
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- Дениса Курбатова заступником Міністра освіти і науки України;
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- Марину Слободніченко заступником Міністра охорони здоров’я України з питань європейської інтеграції.
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Також погоджено призначення Романа Кузіва, Руслана Мовчана, Валерія Шевченка заступниками голови Запорізької обласної державної адміністрації.
Звільнено:
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- Майю Янковську з посади першого заступника Голови Державного агентства інфраструктурних проєктів України.
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Доповнення
Кабінет міністрів України 24 січня 2023 року погодив звільнення п'ятьох голів обласних державних адміністрацій: Дніпропетровської, Запорізької, Сумської, Херсонської та Київської.
Нагадаємо
11 квітня Кабмін погодив Артема Лисогора на посаду голови Луганської ОВА. Також звільнено Вадима Мельника з посади Директора Бюро економічної безпеки України.