Кабмін провів кадрові зміни: хто отримав посаду

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КИЇВ. 18 квітня. УНН. Кабінет Міністрів України призначив заступників міністрів освіти і науки та охорони здоров'я, а також погодив призначення заступників голови Запорізької ОВА. Про це інформує УНН посилаючись на Telegram постійного представника КМУ у Верховній Раді Тараса Мельничука.

Деталі

Мельничук поінформував, що урядовці призначили:

  • Дениса Курбатова заступником Міністра освіти і науки України;
  • Марину Слободніченко заступником Міністра охорони здоров’я України з питань європейської інтеграції.

Також погоджено призначення Романа Кузіва, Руслана Мовчана, Валерія Шевченка заступниками голови Запорізької обласної державної адміністрації.

Звільнено:

  • Майю Янковську з посади першого заступника Голови Державного агентства інфраструктурних проєктів України.

Доповнення

Кабінет міністрів України 24 січня 2023 року погодив звільнення п'ятьох голів обласних державних адміністрацій: Дніпропетровської, Запорізької, Сумської, Херсонської та Київської.

Нагадаємо

11 квітня Кабмін погодив Артема Лисогора на посаду голови Луганської ОВА. Також звільнено Вадима Мельника з посади Директора Бюро економічної безпеки України.

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