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Уряд погодив призначення нового голови Луганської ОДА та звільнив Мельника з посади директора БЕБ

Уряд погодив призначення нового голови Луганської ОДА та звільнив Мельника з посади директора БЕБ

Київ • УНН

 • 994851 перегляди

КИЇВ. 11 квітня. УНН. Кабінет міністрів України сьогодні погодив Артема Лисогора на посаду голови Луганської обласної державної адміністрації. Також звільнено Вадима Мельника з посади Директора Бюро економічної безпеки України. Про це повідомляє УНН з посиланням на постійного представника КМУ у Верховній Раді Тараса Мельничука.

Деталі

За його словами, Кабінетом міністрів погоджено призначення:

• Лисогора Артема Володимировича головою Луганської обласної державної адміністрації;

• Артюха Володимира Миколайовича головою Сумської обласної державної адміністрації.

Звільнено:

• Мельника Вадима Івановича з посади Директора Бюро економічної безпеки України;

• Вашеку Галину Володимирівну з посади заступника Голови Державної аудиторської служби України.

Доповнення

Повідомлялося, що новим керівником Луганської обласної державної адміністрації вірогідно стане військовий.

Кабмін погодив звільнення голів Луганської, Одеської та Хмельницької ОВА.

Згодом Президент України Володимир Зеленський підписав укази про звільнення голів Хмельницької, Одеської та Луганської ОДА Сергій Гайдай.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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